‼️🛸👽Загадочная спираль в небе России, Украины и других европейских стран ▪️Спираль — это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу.
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‼️🛸👽Загадочная спираль в небе России, Украины и других европейских стран ▪️Спираль — это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу.
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