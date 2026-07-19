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Культуромания

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В Магнитогорске прошел 27-й фестиваль моды и музыки «Половодье»

В Магнитогорске прошел 27-й фестиваль моды и музыки «Половодье»

В Магнитогорске состоялся ежегодный Международный фестиваль моды и музыки «Половодье». В 2026 году мероприятие отметило 27-летие, собрав участников из разных регионов России, и привлекло внимание профессионалов модной индустрии из-за рубежа.

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