В Москве в честь юбилея Пушкина пройдут праздничные мероприятия

В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея поэта и писателя Александра Пушкина. Мероприятия пройдут в столице в день рождения поэта 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
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