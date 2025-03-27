Дойдут ли русские до Одессы? На Украине говорят, что да.

Сегодня в медиаполе появился человек, который научился читать наши мысли. Своими словами он наделал много шума, а всю потому, что: Думаем, что подавляющее большинство читателей канала будут на 7 небе от счастья, если такой план начнёт воплощаться в жизнь и в итоге приведёт к желаемому результату.