Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дойдут ли русские до Одессы? На Украине говорят, что да.

Дойдут ли русские до Одессы? На Украине говорят, что да.

Сегодня в медиаполе появился человек, который научился читать наши мысли. Своими словами он наделал много шума, а всю потому, что: Думаем, что подавляющее большинство читателей канала будут на 7 небе от счастья, если такой план начнёт воплощаться в жизнь и в итоге приведёт к желаемому результату.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДОЛЖНЫ....ОБЯЗАТЕЛЬНО....
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8 час.
Вячеслав Денисов
Надо бы!..
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6 час.
Miha52 Новик Михаил
ДАЕШЬ РУССКИЕ НИКОЛАЕВ, ОДЕССУ, ТИРАСПОЛЬ! Смерть нацистским оккупантам русской земли!
Ответить
6 час.
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