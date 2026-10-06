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Царьград

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Мишустин объявил: выручка облачных услуг достигла 90% и растет

Мишустин объявил: выручка облачных услуг достигла 90% и растет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на форуме "Цифровые решения", что выручка от облачных решений у профильных провайдеров достигла 80-90% и продолжит расти.

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