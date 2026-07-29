В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом

М

Мария

Я бываю в Японии. Там самая популярная песня "Миллион алых роз." Бывает, за день слышишь её раза 3 в разных местах. Японцы поют её изумительно. Пугачёвой повезло. что Паулс дал ей свои гениальные мелодии. Если бы не его песни, никто бы не вспомнил о Пугачёвой. На них она вылезла. В Латвии эту песню тоже запретили. Идиоты. Это равносильно, чтобы немцы запретили Бетховена, или в Австрии Моцарта.