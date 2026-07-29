В культурном пространстве Латвии произошло событие, которое многие эксперты уже назвали абсурдным, а поклонники творчества — настоящим ударом по здравому смыслу.
В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом
Комментарии
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М
Мария
Я бываю в Японии. Там самая популярная песня "Миллион алых роз." Бывает, за день слышишь её раза 3 в разных местах. Японцы поют её изумительно. Пугачёвой повезло. что Паулс дал ей свои гениальные мелодии. Если бы не его песни, никто бы не вспомнил о Пугачёвой. На них она вылезла. В Латвии эту песню тоже запретили. Идиоты. Это равносильно, чтобы немцы запретили Бетховена, или в Австрии Моцарта.
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1 м.
Надежда
"Миллион алых роз" поют во всем мире! Переводят текст на родной язык, возможно, с другим смыслом, но мелодия Р. Паулса остается! И мы горды. что великий композитор много лет творил шедевры для наших артистов сцены и кино. Это музыка НА ВЕКА!❤️
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1 м.
F I
👍💌Аналогично, и Пулсу повезло, Пугачёва неповторима!) Они лучшие из лучших. Мне еще Тухманов нравился в давние времена!)
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4 н.
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