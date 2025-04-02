Самые популярные летние шины в России – никакого параллельного импорта

Выбор летних шин – это обыденность, с ней периодически сталкиваются почти все российские водители. А те, которые этим не занимаются, доверяют данную процедуру родственникам, знакомым или персоналу станции технического обслуживания.
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