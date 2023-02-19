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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке двадцать два снаряда

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке двадцать два снаряда

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило утром в воскресенье, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда.

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