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Объект культурного наследия «Фабрика-кухня» горит на севере Москвы

Объект культурного наследия «Фабрика-кухня» горит на севере Москвы

Около 22.00 в четверг, 13 июня вспыхнуло здание возле Боткинской больницы. Изначально очевидцам показалось, что горит офис ОКБ «Сухой» - крупнейшего предприятия по разработке авиатехники, там был пожар четыре месяца назад.

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