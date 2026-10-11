Google запустила Playground — платформа позволяет создавать браузерные игры с помощью текстовых запросов, менять физику и игровую механику без программирования

В будущем проекты можно будет развивать с помощью Unity Spark и переносить в профессиональный игровой движок Unity Google открыла экспериментальную платформу Playground, где можно создавать браузерные игры без программирования, настраивая правила, физику, персонажей и окружение обычными текстовыми запросами.