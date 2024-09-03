Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Над Калужской областью в ночь на вторник, 3 сентября, сбили беспилотник самолетного типа. Подробности о попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
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