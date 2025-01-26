В Нижне-Свирском заповеднике заметили редкую для этих мест птицу

Их привлек хороший урожай рябины Теплая зима и хороший прошлогодний урожай рябины привлек на территорию Нижне-Свирского государственного заповедника дроздов-рябинников, рассказали в пресс-службе заповедника.
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