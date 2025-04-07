Новый подход. Что такое универсальная среда и как она поможет алтайским инвалидам

Следить за созданием универсальной среды в регионе будет специальная комиссия В Алтайском крае в ближайшие годы должна появиться так называемая универсальная среда, в которой смогут комфортно жить все горожане, включая инвалидов.
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