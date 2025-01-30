Активные поставки алтайской пшеницы в Казахстан не начались, несмотря на снятие запрета

Вслед за политическим решением о возобновлении торговли сельхозпроизводители России ждут экономических решений Россия пытается договориться с Казахстаном о снижении тарифов на перевозку зерна — с 1 января республика сняла запрет на ввоз российской пшеницы.
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