Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 571 подписчик

Южная группировка уничтожила 47 роботов и 24 беспилотника за сутки

Южная группировка уничтожила 47 роботов и 24 беспилотника за сутки

Военнослужащие Южной группировки ликвидировали 47 наземных роботов, 24 беспилотника и 22 пункта их управления на краматорском, константиновском и славянском направлениях за последние сутки, сообщил Вадим Астафьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии