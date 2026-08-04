Южная группировка уничтожила 47 роботов и 24 беспилотника за сутки

Военнослужащие Южной группировки ликвидировали 47 наземных роботов, 24 беспилотника и 22 пункта их управления на краматорском, константиновском и славянском направлениях за последние сутки, сообщил Вадим Астафьев.
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