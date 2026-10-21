Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле, Москва, 6 августа 2025 года © Gavriil Grigorov/ReutersСпециальный посланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Санкт-Петербурге поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решения, касающиеся экспорта дизельного топлива.