Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле, Москва, 6 августа 2025 года © Gavriil Grigorov/ReutersСпециальный посланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Санкт-Петербурге поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решения, касающиеся экспорта дизельного топлива.
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