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Военная операция на Украине, день 683-й

Военная операция на Украине, день 683-й

Зеленский заявил, что странам Европы следует преподать урок России за проведение спецоперации. Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Меркурис.

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