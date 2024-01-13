Военная операция на Украине, день 683-й

Зеленский заявил, что странам Европы следует преподать урок России за проведение спецоперации. Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Меркурис.
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