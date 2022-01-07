За сутки в России подтверждено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3694 2 Санкт-Петербург 1291 3 Московская область 899 4 Краснодарский край 404 5 Свердловская область 387 6 Челябинская область 342 7 Иркутская область 313 8 Ростовская область 305 9 Пермский край 300 10 Алтайский край 291 11 Новосибирская область 274 12 Кемеровская область 266 13 Красноярский край 266 14 Хабаровский край 244 15 Приморский край 233 16 Республика Башкортостан 224 17 Омская область 209 18 Ленинградская область 206 19 Самарская область 202 20 Тульская область 201 21 Ярославская область 194 22 Тверская область 188 23 Ставропольский край 188 24 Саратовская область 187 25 Волгоградская область 187 26 Тамбовская область 185 27 Пензенская область 177 28 Воронежская область 177 29 Кировская область 172 30 Амурская область 171 31 Брянская область 170 32 Архангельская область 159 33 Владимирская область 158 34 Тюменская область 150 35 Республика Карелия 148 36 Липецкая область 130 37 Калининградская область 123 38 Томская область 119 39 Ханты-Мансийский автономный округ 118 40 Ивановская область 116 41 Республика Бурятия 114 42 Сахалинская область 112 43 Белгородская область 111 44 Мурманская область 110 45 Астраханская область 110 46 Орловская область 107 47 Смоленская область 98 48 Новгородская область 97 49 Калужская область 96 50 Курганская область 95 51 Ульяновская область 92 52 Нижегородская область 92 53 Республика Татарстан 92 54 Забайкальский край 91 55 Республика Дагестан 90 56 Оренбургская область 87 57 Кабардино-Балкарская Республика 86 58 Республика Коми 81 59 Вологодская область 80 60 Псковская область 78 61 Рязанская область 78 62 Республика Саха (Якутия) 74 63 Республика Ингушетия 72 64 Республика Крым 69 65 Республика Северная Осетия-Алания 68 66 Удмуртская Республика 64 67 Курская область 63 68 Республика Адыгея 62 69 Республика Мордовия 61 70 Карачаево-Черкесская Республика 58 71 Севастополь 58 72 Республика Чувашия 46 73 Чеченская Республика 40 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 37 75 Республика Марий Эл 37 76 Костромская область 33 77 Республика Хакасия 31 78 Республика Алтай 23 79 Еврейская автономная область 18 80 Республика Калмыкия 16 81 Камчатский край 15 82 Республика Тыва 11 83 Магаданская область 10 84 Ненецкий автономный округ 3 85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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