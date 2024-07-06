За первые четыре месяца 2024 года в Татарстане выросла реальная заработная плата

За первые четыре месяца 2024 года в Татарстане наблюдался рост реальной заработной платы. Специалисты Государственной службы статистики Татарстана проанализировали данные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, что рост составил 11,8%.
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