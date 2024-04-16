Al Jazeera: Израиль может ответить на удар Ирана для демонстрации своей мощи

Чиновник из Соединенных Штатов Америки выступил со словами о том, что главной мотивацией гипотетического ответного удара Израиля по территории Ирана может стать стремление продемонстрировать возможности государства.
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