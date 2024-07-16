Таиланд ввел безвизовый режим для туристов из 93 стран на неопределенный срок

Таиланд ввел безвизовый режим для туристов из 93 стран, включая Россию и Китай. Этот режим вступил в силу 15 июля текущего года и не имеет определенной даты окончания, поскольку соответствующий приказ Министерства внутренних дел страны был утвержден премьер-министром Сеттхой Тависином и не содержит временных рамок.