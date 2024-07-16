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  • Леонид Ла Рошель
    Мля, что за дебил пишет подобное? Школота на подработке с ума сходит? Кто требует с теплохода? Вернее, как требовать ...Министерство обор...
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Таиланд ввел безвизовый режим для туристов из 93 стран на неопределенный срок

Таиланд ввел безвизовый режим для туристов из 93 стран на неопределенный срок

Таиланд ввел безвизовый режим для туристов из 93 стран, включая Россию и Китай. Этот режим вступил в силу 15 июля текущего года и не имеет определенной даты окончания, поскольку соответствующий приказ Министерства внутренних дел страны был утвержден премьер-министром Сеттхой Тависином и не содержит временных рамок.

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