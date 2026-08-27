How-To Geek заявил, что современные смартфоны можно использовать без чехлов

Издание How-To Geek утверждает, что современные смартфоны не нуждаются в чехлах. Журналист Сидни Батлер объясняет это прочностью стекла и защитой от влаги, а также указывает на увеличение веса и толщины, вызываемое аксессуаром.
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