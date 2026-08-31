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Воронежские новости

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Статистика: жители ЦФО активно участвуют в 99-ом Петербургском марафоне «Пушкин – Петербург»

Статистика: жители ЦФО активно участвуют в 99-ом Петербургском марафоне «Пушкин – Петербург»

На марафоне в Петербурге впервые пройдет забег по новой трассе, где можно официально установить рекорд России.

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