PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    В 1945 году закончилась война. Людям, рожденным в том году должно быть уже 79 лет. Тем, которые пережили эту страшную...Пенсионерам с 12 ...
  • Борис
    Нищие за день больше собирают.Размер небольшой,...
  • Нина Лубенкова
    Позор!Указ подписан. Пе...

Во Владивостоке задержаны рабочие, уронившие с крыши рулон утеплителя на девочку

Во Владивостоке задержаны рабочие, уронившие с крыши рулон утеплителя на девочку

Во Владивостоке задержали рабочих, по вине которых на девочку с крыши упал рулон утеплителя. В отношении них возбуждено уголовное дело, а также решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх