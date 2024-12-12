Во Владивостоке задержаны рабочие, уронившие с крыши рулон утеплителя на девочку

Во Владивостоке задержали рабочих, по вине которых на девочку с крыши упал рулон утеплителя. В отношении них возбуждено уголовное дело, а также решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.
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