Знаменитая спортсменка и тренер Ирина Роднина любит эпатировать публику громкими высказываниями. Нередко она ругается с коллегами, а недавно высказалась о россиянах.
Роднина разгоняет новый скандал в «неспортивной России»: «Вижу только алкашей, у них нет денег на кафе»
Комментарии
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Вик Норд
Сокращение от человека можно понимать двояко,например как человекообразное,хотя бы... .Вот почему я ВСЕГДА утверждал,что талант человеческий(богоданный) не даёт гарантий образованности(не путать с выученными),правильному воспитанию,добропорядочности,и просто хорошему человеку...,у нас же,при использовании социальных лифтов,фактор таланта,известности(причём неважно какой) имеет чуть ли не превалирующую степень выборности!
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5 час.
ЛК
Лариса Козина
У самой был период в жизни, когда она чокалась с зеркалом
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21 мин.
лл
лина любимцева
Верно говорит Роднина. Спорт в советское время, как правило, прививали в детстве, в школах. А сейчас вот у меня рядом с домом ДВЕ ШКОЛЫ, у которых нет спортплощадок и совершенно нет спортзалов. Дв и стадионов поблизости нет, чтобы хотя бы там проводить спортивные занятия. ДЕТЬМИ В ШКОЛАХ перестали заниматься в должной мере. Как морально, так и физически.... Думают, что раз ввели ЕГЭ- И ЭТО ВСЕ?!!
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20 мин.
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