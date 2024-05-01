Роднина разгоняет новый скандал в «неспортивной России»: «Вижу только алкашей, у них нет денег на кафе»

Сокращение от человека можно понимать двояко,например как человекообразное,хотя бы... .Вот почему я ВСЕГДА утверждал,что талант человеческий(богоданный) не даёт гарантий образованности(не путать с выученными),правильному воспитанию,добропорядочности,и просто хорошему человеку...,у нас же,при использовании социальных лифтов,фактор таланта,известности(причём неважно какой) имеет чуть ли не превалирующую степень выборности!

лл

лина любимцева

Верно говорит Роднина. Спорт в советское время, как правило, прививали в детстве, в школах. А сейчас вот у меня рядом с домом ДВЕ ШКОЛЫ, у которых нет спортплощадок и совершенно нет спортзалов. Дв и стадионов поблизости нет, чтобы хотя бы там проводить спортивные занятия. ДЕТЬМИ В ШКОЛАХ перестали заниматься в должной мере. Как морально, так и физически.... Думают, что раз ввели ЕГЭ- И ЭТО ВСЕ?!!