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Депутат: плата за электричество снизится при просрочке замены счетчика

Депутат: плата за электричество снизится при просрочке замены счетчика

У компании будет 30 дней на исправление ситуации Потребитель может требовать снижения платы за электроэнергию, если электросчетчик не был своевременно заменен, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий фракцию "Единая Россия".

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