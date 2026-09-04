Депутат: плата за электричество снизится при просрочке замены счетчика

У компании будет 30 дней на исправление ситуации Потребитель может требовать снижения платы за электроэнергию, если электросчетчик не был своевременно заменен, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий фракцию "Единая Россия".
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