Обстановка на море в Сочи сейчас Местами оно очень грязное, в основном у устьев рек. Сегодня и двое-трое суток после ливней лучше не лезть в море, рискуете подцепить проблем со здоровьем.
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Обстановка на море в Сочи сейчас Местами оно очень грязное, в основном у устьев рек. Сегодня и двое-трое суток после ливней лучше не лезть в море, рискуете подцепить проблем со здоровьем.