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Настя Каменских заявила, что не может и не хочет иметь детей

Настя Каменских заявила, что не может и не хочет иметь детей

Певица Настя Каменских из дуэта «Потап и Настя» ответила на слухи о беременности в интервью YouTube-каналу Катерины Гордеевой, признанной Минюстом РФ иностранным агентом.

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