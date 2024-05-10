США поотменяли все санкции

Как только американским властям понадобилось покупать больше российской нефти и прочих энергоносителей, чтобы не злить избирателей инфляцией перед выборами, они поотменяли все санкции против российских банков, которые мешают вести столь необходимую США торговлю.
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