Операторы «Герани‑4 сикер» поразили логистический транспорт в Киеве

Российские операторы дронов «Герань‑4 сикер» нанесли удар по грузовому автомобилю, перевозившему грузы для ВСУ, в районе Киева.
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