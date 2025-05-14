Топ-менеджера банка арестовали в Челябинске по делу о хищении 1 млрд рублей

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков В Челябинске суд арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский" Алексея Копейкина по делу о хищении в размере более 1 миллиарда рублей.
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