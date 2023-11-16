В Челябинске такси вылетело на остановку

В Челябинске автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта, еще один – на тротуар. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на известном повышенной аварийностью перекрестке улиц Доватора и Шаумяна.
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