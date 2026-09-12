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ИА Регнум

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Крупной атаке ВСУ подверглась Самарская область

Крупной атаке ВСУ подверглась Самарская область

На Самарскую область продолжается очередная вражеская атака. Об этом 12 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.

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