В Новосибирске мужчину заподозрили в преследовании детей

Произошедшее в Весеннем микрорайоне оказалось недоразумением, но заявления в полицию уже написаны.Жительница Первомайского района Новосибирска пожаловалась на мужчину, который якобы преследовал её возвращающегося из школы сына.
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