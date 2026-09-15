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Татар-информ

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Многодетные семьи РТ вошли в число активных получателей выплаты на ипотеку

Многодетные семьи РТ вошли в число активных получателей выплаты на ипотеку

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Татарстан вошел в число регионов, жители которых чаще всего оформляли федеральную выплату до 450 тыс.

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