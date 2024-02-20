Сапёры Вооружённых сил России продолжают ликвидацию минной опасности в Авдеевке Ольга ВайленкоСапёры Вооружённых сил России активно работают на территории освобождённого от Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Авдеевка.
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