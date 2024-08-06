Авторы программы «Наши» объяснили, почему Харатьян и Юта покинули шоу

Новыми ведущими телепрограммы «Наши» стали военкор Николай Долгачёв и ведущая Ольга Армякова.Народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка РФ Юта (настоящее имя — Анна Осипова), которые вели программу около года, покинули проект.