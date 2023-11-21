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КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Динамо» против «Ак Барса», «Спартак» в гостях у «Локомотива»

КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Динамо» против «Ак Барса», «Спартак» в гостях у «Локомотива»

Московское «Динамо» примет «Ак Барс», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» на выезде.  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Адмирал Дата проведения 21 ноября, 12.

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