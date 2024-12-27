"Воевать с Америкой накладно": Медведев предложил наказать Европу и игнорировать США

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил после завершения гибридной войны Запада с Россией простить слабые страны, которые поддались давлению англосаксов, наказать Европу и игнорировать США, поскольку дружбы с ними у нас не будет, а "воевать с Америкой накладно".