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FiNE NEWS

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Силы ПВО за день сбили 328 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 328 украинских беспилотников. ИА Регнум со ссылкой на сообщение Минобороны РФ уточняет, что все аппараты относились к самолетному типу и были перехвачены дежурными средствами ПВО.

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