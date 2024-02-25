Health: физическая активность снизит вред недосыпа для сердца

Недавнее исследование указывает на связь между нерегулярным сном и ухудшением здоровья сердечно-сосудистой системы у людей среднего возраста, но физическая активность может снизить риски, передаёт портал Health.
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