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«Ариадна» против РЭБ: как РФ планирует наводить беспилотники и ракеты без спутников

«Ариадна» против РЭБ: как РФ планирует наводить беспилотники и ракеты без спутников

Россия готовится к введению в эксплуатацию новейшей системы «Ариадна», обеспечивающей навигацию средств поражения и различных беспилотников без использования спутниковых сигналов.

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