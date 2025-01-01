В столице ближневосточной страны произошла давка в метро

РИА Новости: десятки человек пострадали в давке в метро в Катаре Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
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