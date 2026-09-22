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Nasdaq установил внутрисессионный рекорд благодаря акциям Alphabet

Nasdaq установил внутрисессионный рекорд благодаря акциям Alphabet

Американский фондовый индекс Nasdaq во вторник обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказали рост акций Alphabet, разработчика чатбота Gemini, а также улучшение настроений инвесторов на фоне ожиданий возможных переговоров между США и Ираном.

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