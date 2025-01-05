НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

Новым тренером липецкого «Металлурга» стал его бывший игрок

Новым тренером липецкого «Металлурга» стал его бывший игрок

Дмитрий Бугаков назначен главным тренером футбольного клуба «Металлург» на сезон 2025 года. Контракт с ним подписан по схеме «1+1», что подразумевает возможность продления на следующий сезон, если ему удастся вывести команду в дивизион «А».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх