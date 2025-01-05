Новым тренером липецкого «Металлурга» стал его бывший игрок

Дмитрий Бугаков назначен главным тренером футбольного клуба «Металлург» на сезон 2025 года. Контракт с ним подписан по схеме «1+1», что подразумевает возможность продления на следующий сезон, если ему удастся вывести команду в дивизион «А».
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