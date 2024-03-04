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  • Evgenija Palette
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МИД Китая призвал стороны совместно способствовать деэскалации ситуации на Украине

В МИД КНР, комментируя запись разговора высокопоставленных военных Германии об атаке на Крымский мост, отметили, что Китай готов поддерживать взаимодействие, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации.

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