МИД Китая призвал стороны совместно способствовать деэскалации ситуации на Украине

В МИД КНР, комментируя запись разговора высокопоставленных военных Германии об атаке на Крымский мост, отметили, что Китай готов поддерживать взаимодействие, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации.
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