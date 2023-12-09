Четыре области в обмен на НАТО: США обозначили русским свои условия мира

Strannik Mr Мы и тебя ( Украина) вылечим, и тебя (Европа) вылечим, и тебя (США)..., мать бы твою за ногу!

ИМ Ильдус Мамлеев Брехня! А Херш, все ниже и ниже "опускается" в глазах мирового сообщества, такими заявлениями, только и всего. Нас такие условия не устроят, не при каком раскладе. А у России он сейчас на порядок лучше, чем у всей НАТО вместе взятой.