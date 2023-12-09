Американский "разоблачитель" Сеймур Хёрш "слил", будто Россия и Украина "втайне" ведут мирные переговоры.
Четыре области в обмен на НАТО: США обозначили русским свои условия мира
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Strannik Mr
Мы и тебя ( Украина) вылечим, и тебя (Европа) вылечим, и тебя (США)..., мать бы твою за ногу!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Брехня! А Херш, все ниже и ниже "опускается" в глазах мирового сообщества, такими заявлениями, только и всего. Нас такие условия не устроят, не при каком раскладе. А у России он сейчас на порядок лучше, чем у всей НАТО вместе взятой.
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34 мин.
с1
са 1
Цель России - обеспечение собственной безопасности, а не какие-то области. С включением Украины (или ее остатков) в НАТО, эта цель не достигается. "Переговоры" Герасимова с кем бы то ни было на Украине по сему поводу мог придумать только дурак. Это очевидный тестовый вброс американов.
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11 мин.
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