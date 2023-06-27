🚌 Пассажиров, приехавших на поезде из Санкт-Петербурга в Крым, доставят в Евпаторию на автобусах Также пассажиры поезда «Москва – Симферополь» в настоящий момент ожидают продолжения движения в поезде, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.