Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране. О этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрём турецкому агентству Anadolu Он не отрицает, что в Швеции будут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.
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