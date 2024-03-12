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Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране. О этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрём турецкому агентству Anadolu Он не отрицает, что в Швеции будут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

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