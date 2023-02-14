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Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных мест России

Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Именно его жители нашей страны выбирают за архитектуру (44%), большое количество парков и скверов (41%, а также красивую природу в городе и его окрестностях (37%).

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