Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных мест России

Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Именно его жители нашей страны выбирают за архитектуру (44%), большое количество парков и скверов (41%, а также красивую природу в городе и его окрестностях (37%).
Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Именно его жители нашей страны выбирают за архитектуру (44%), большое количество парков и скверов (41%, а также красивую природу в городе и его окрестностях (37%).
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